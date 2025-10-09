Abone ol: Google News

Gazze'de ateşkes anlaşması, sokaklarda sevinçle karşılandı

Mısır'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin ardından onaylanan ateşkes, halk tarafından sevinçle karşılandı. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Gazzeliler sokaklara çıkarak kutlamalara başladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 04:25

Mısır’da yürütülen görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

GAZZELİLER ANLAŞMAYI, SOKAKLARA ÇIKARAK KUTLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı.

Bu duyurunun ardından Gazze’de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

Dünya Haberleri