Gazze'de ateşkes anlaşması, sokaklarda sevinçle karşılandı

Mısır’da yürütülen görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı.
Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.
GAZZELİLER ANLAŞMAYI, SOKAKLARA ÇIKARAK KUTLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı.
Bu duyurunun ardından Gazze’de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.