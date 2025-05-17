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Haber Merkezi

Gazze'deki katliam son bulmuyor...

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken dünyanın her yerinden, insanlar tarafından bu katliamın son bulması için protestolar yapılıyor.

Ancak İsrail'in de destekçileri azımsanacak sayıda değil.

Bunların başında bazı İsrailli siyasiler bulunuyor.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRME ÇAĞRISI YAPTI

İsrail'in Knesset üyesi Michal Waldiger, Gazze'deki Filistinli çocukları öldürme çağrısı yaparak insanlık dışı söylemleriyle uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

İsrail parlamentosu Knesset'te, aşırı sağcı Ulusal Dini Parti-Dini Siyonizm milletvekili Michal Waldiger, Filistinli çocukların öldürülmesi yönünde çağrıda bulunarak insanlık dışı açıklamalarda bulundu.

SKANDAL ÇAĞRISI TEPKİ TOPLADI

Knesset'te, Waldiger ile Arap milletvekili Ahmad Tibi arasında sert bir tartışma yaşandı.

Ahmad Tibi'nin, Gazze'de çocukların öldürülmesini kınayan konuşmasına yanıt veren Waldiger, sözleriyle şok etkisi yarattı.

Waldiger'in açıklamaları, dünya genelinde büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

"ÇOCUKLAR DAHİL HERKESİN ÖLECEĞİNİ UMUYORUM"

Waldiger, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 'yeterli olmadığını' ve 'daha sert olması gerektiğini' savunarak, "Gazze'de masum kimse yok. 7 Ekim'de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

Hamas'ın kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne süren Waldiger, bu tür durumlarda 'başka seçenek kalmadığını' iddia ederek açıklamalarını savunmaya çalıştı.