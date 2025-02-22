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Haber Merkezi

Hamas ve İsrail arasında mutabık kalınan üç aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının son takası, bugün gerçekleştirildi.

Gazze'nin Refah kentinde düzenlenen takasta Hamas, cuma günü İsrail'e yanlış cenaze teslim etmelerini telafi etmek amaçlı serbest bırakılacak esir sayısını 3'ten 6'ya çıkarmıştı.

ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto isimli esirler, Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Savaşın gölgesinde en büyük acıları yaşamalarına rağmen ensarlık örneği teşkil eden Hamas yetkilileri, İsrailli esirlere ne kadar iyi davrandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

HAMAS ASKERİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Esirlerden Omer Shem Tov, takas sırasında mutlu ve Hamas askerleriyle olan samimiyetiyle dikkat çekti.

Sağlıklı ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken esir, Kızılhaç ekiplerine teslim edilirken kendisine eşlik eden Hamas askerini alnından öptü.