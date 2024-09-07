İsrailli sivil gaspçılar, Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca yapıyı yıktı İsrailli sivil gaspçıların, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentine bağlı Terkumiya beldesinde tarım arazilerinde Filistinlilere ait onlarca yapıya ve eve büyük zarar verdiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun, 1 Eylül'de Terkumiya kontrol noktası yakınında üç İsrail polisine ateş açılması sonucu hayatlarını kaybetmelerinin ardından bölgeyi birkaç gün boyunca giriş çıkışlara kapatmasının ardından, evlerine dönen Filistinliler büyük bir yıkım manzarasıyla karşılaştı. Tarım arazilerindeki yapıların İsrailli yerleşimciler tarafından tahrip edildiğini ve yıkıldığını fark eden Filistinliler, büyük bir mağduriyet yaşadı.

EVLERE, BAĞLARA VE SU DEPOSUNA ZARAR VERDİLER

Bu mağdurlardan biri olan Filistinli Muhammed Tanina, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, hem evinde hem de üzüm bağlarında ciddi zararlar gördüğünü belirtti. Ayrıca, ekinlerini suladığı su deposunun da büyük oranda tahrip edildiğini vurguladı.

Tanina, İsrailli yerleşimci grupların ordunun bölgeyi kapatmasından faydalanarak bu yıkımları gerçekleştirdiğini ifade etti. Tahrip edilen yapıların Terkumiya Belediyesi tarafından ruhsatlı olduğunu ve buralara su ile elektrik hizmetlerinin ulaştığını belirten Tanina, işgal güçlerinin Filistinli çiftçilerin tarım arazilerine erişimini sürekli olarak zorlaştırdığını dile getirdi.

YENİ TOPRAK GASPI PEŞİNDELER

Yahudi yerleşim birimlerinden Adora ve Tilem'de yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, Terkumiya'nın doğusunda gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine inşa edilen bu bölgelerden gelip, saldırıları gerçekleştirdiklerini ekledi.