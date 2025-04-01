İsrailli vekilden tepki çeken sözler: Gazze'yi işgal etmeden durmayacağız

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam ediyor.

Bayramda da süren bombardıman nedeniyle siviller hayatını kaybediyor.

"BÖLGEYİ İŞGAL ETMELİYİZ, AKSİ TAKDİRDE ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRECEKLER"

İsrail'in iktidar partisi Likud’un milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik açıklamalarında savaşın doğasının "işgal" olduğunu savundu.

103FM Radyosu’na konuşan Halevi, Gazze’de tam kontrol sağlanması gerektiğini belirterek, "Bölgeyi işgal edip düşmandan arındırmak istiyoruz, aksi takdirde çocuklarınızı öldürüp torunlarınızı kaçıracaklar." ifadelerini kullandı.

"HAMAS'I YENMEK İÇİN İŞGAL ŞART"

Halevi, Hamas’ı yenmek için bölgenin ve nüfusun kontrol altına alınması gerektiğini savunarak, “Üst düzey komutanlar, Hamas ile mücadelenin toprak ve nüfus kontrolü olmadan imkansız olduğunu anlamaya başladı” dedi.

Rehine-anlaşması görüşmeleri hakkında konuşan Halevi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma ihtimalinin olmadığını da sözlerine ekledi.

İNSANİ DRAM KATLANARAK BÜYÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze’ye yeniden başlattığı savaşta en az 921 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısı ise 50 bini aştı.

Ocak sonunda varılan ateşkes anlaşması sonrası savaşın biteceği umulurken, İsrail anlaşmanın ikinci aşamasını reddederek Hamas’a “maksimum baskı” uygulama stratejisini sürdürdü.

ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİLER

İsrail, ateşkesi defalarca ihlal ederek onlarca Filistinliyi öldürdü.

18 Mart’ta düzenlediği şafak öncesi saldırıda ise 183’ü çocuk olmak üzere 400 Filistinli katledildi. Hamas, tarafların orijinal üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini ısrarla vurguluyor.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

İsrail’in 2 Mart’ta sınırları kapatarak insani yardımları engellemesi, Gazze’yi bir kez daha kıtlığın eşiğine getirdi.

BM Dünya Gıda Programı’nın Filistin Direktörü, Gazze nüfusunun %90’ından fazlasının gıda güvensizliği yaşadığı uyarısında bulundu.