İsrailli Yahudi: Osmanlı döneminde Kudüs'te huzur vardı, İsrail'le birlikte bu son buldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, 16 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yapmıştı.

Filistin coğrafyasının Yahudilere ait olduğunu ileri süren Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etmişti.

NETANYAHU'NUN 'KUDÜS BİZİMDİR' ÇIKIŞINDAN SONRA TEKRAR GÜNDEM OLDU

Bir Haredi Yahudi'nin geçtiğimiz yıllarda Osmanlı dönemi Kudüs'ü üzerine konuştuğu video, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs’ün yalnızca Yahudilere ait olduğu iddialarının ardından tekrar dolaşıma girdi.

"BURADA BARIŞI BOZAN ŞEY SADECE SİYONİZM VE ONUN FİKİRLERİDİR"

Osmanlı Devleti döneminde Yahudiler ve Filistinlilerin birlikte barış içinde yaşadıklarını vurgulayan Haredi Yahudi, "En yakın komşularımız Filistinlilerdi. Çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizi besliyorduk. Birlikte yemek pişiriyor, barış içinde yaşıyorduk. Buradaki barışı bozan şey sadece Siyonizm ve onun fikirleriydi." dedi.

"İSRAİL, KİRLİ FİKİRLERİ İÇİN ORDUDAN ÖLMELERİNİ İSTİYOR"

İsrail'in temellerini dayandırdığı Siyonizm ideolojisinin kendi inançlarının kökünü kazımaya çalıştığını söyleyen Haredi Yahudi, İsrail'in en başından beri Yahudilerden orduda "kirli fikirler” uğruna ölmelerini istediğini söyledi.