Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kudüs bizim şehrimiz olacak

İsrail, sabah saatlerinde Gazze'yi işgal planının yeni aşamasını devreye soktu...

Gazze'ye kara harekatı düzenleyen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ise küstahça söylemlerine devam ediyor.

KUDÜS'TEN BAHSETTİ

Masumları öldüren ve ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan Netanyahu, düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Netanyahu'nun düzenlenen etkinlikte, "Kudüs bizim şehrimiz." şeklindeki ifadeleri tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHSEDERKEN, SESİ TİTREDİ

Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da cümlelerinin arasında geçirdi.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken, sesinin titremesine ise engel olamadı.

"KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ, BÖLÜNMEYECEK"

Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "NETANYAHU'NUN SONU HİTLER GİBİ OLACAK" DEMİŞTİ

Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Netanyahu için, "Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum." demişti.