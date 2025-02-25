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İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi hedef aldı

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi hedef aldı Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsraillilerin Filistinli bir engelliyi bıçakladığı bildirilerek, yaralanan engellinin 20 yaşlarında bir genç olduğu aktarıldı.