İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi hedef aldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zalim saldırılarını sürdürüyor...
Son yaşanan olayda, Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrailliler, Filistinli engelliyi bıçakladı.
İsraillilerin saldırı sonrası Filistin Kızılayı'ndan açıklama yapıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrailliler tarafından bıçaklanan Filistinli engellinin yaralandığı belirtildi.
Karnından yaralanan engellinin 20 yaşlarında bir genç olduğu aktarılan açıklamada, Filistin Kızılayı ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralıyı hastaneye kaldırdıkları ifade edildi.
BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE TOPLAM 920 CAN KAYBI
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 920 Filistinli hayatını kaybetti.
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