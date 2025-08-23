İsraillilerin yüzde 72’si, Hamas ile esir takası anlaşması istiyor

İsrail’de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Hamas ile esir takası anlaşmasına sıcak baktığını ortaya koydu. Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından 20-21 Ağustos’ta yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 72’si Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmayı destekledi.

Anlaşmayı destekleyenlerin yüzde 46’sı kapsamlı ve savaşı sonlandıracak bir çözümden, yüzde 26’sı ise acil bir kısmi anlaşmadan yana görüş bildirdi. Sadece yüzde 18’lik kesim, esir takasına karşı çıkarak “Hamas yenilgiye uğratılana kadar savaşın sürmesi gerektiğini” savundu.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE GÜVENSİZLİK ARTTI

Araştırmaya katılanların yüzde 62’si Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine güvenmediğini ifade ederken, yüzde 27’si hükümete güvendiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 11’i ise bu konuda fikir belirtmekten kaçındı. Bu sonuçlar, hükümetteki bazı bakanların kamuoyu desteğinin yüksek olduğu yönündeki iddiaları da çürüttü.

HAMAS'TA YAKLAŞIK 50 ESİR VAR

ABD’nin önerdiği ve Hamas’ın onayladığı, İsrail’in de prensipte kabul ettiği ateşkes planı hakkında Netanyahu’nun resmi yanıtı bekleniyor. Hamas’ın elinde yaklaşık 20’si hayatta olmak üzere toplam 50 esir bulunduğu tahmin ediliyor.

YETKİLİLERİN AKSİNE HALK, "SAVAŞ BİTSİN" İSTİYOR

İsrail’in Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada toplumun ezici çoğunluğunun savaşın sürmesini istediğini öne sürmüştü; ankete göre bu görüş kamuoyu ile örtüşmüyor.