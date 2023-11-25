İsrailli milyarderin gemisi, İran'a ait olduğu iddia edilen İHA tarafından vuruldu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrasında İsrail menşeli gemilere misilleme saldırılar sürüyor.
"İsrailli milyardere ait gemi, İran İHA'sı ile vuruldu"
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi "Şahid-136" tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi.
Patlayan İHA, gemiye zarar verdi
İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.
ABD'li yetkili, "neden İran dediniz" sorusunu yanıtlamadı
Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten ABD'li yetkili, saldırının arkasında neden İran'ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı.
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