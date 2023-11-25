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İsrailli milyarderin gemisi, İran'a ait olduğu iddia edilen İHA tarafından vuruldu

İsrailli milyarderin gemisi, İran'a ait olduğu iddia edilen İHA tarafından vuruldu ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını bildirdi.