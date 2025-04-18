Haber Merkezi

Türkiye, havacılık sektöründe dev bir adım atarak küresel arenada adını bir kez daha duyurdu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları”nı başarıyla başlattı.

Aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabilmesini sağlayan bu operasyon, ABD'nin ardından Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildi.

DÜNYA BASININDA SES GETİRDİ

Türkiye’nin bu çığır açan başarısı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı ve küresel havacılıkta bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

İNGİLTERE BASINI

Air Cargo Week, bu tarihi başarıyı “İstanbul Havalimanı, Avrupa’da Üçlü Pist Operasyonları Sistemini Başarıyla Uygulayan İlk Havalimanı Oldu” başlığıyla manşete taşıdı.

Haberde, Türkiye’nin havacılıkta öncü rolü vurgulandı ve “Türkiye’nin küresel havacılıkta stratejik bir merkez olarak konumunu güçlendirdiği” belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun liderliğinde gerçekleşen bu operasyon, “Avrupa havacılığında bir dönüm noktası” ve “küresel havacılıkta bir mihenk taşı” olarak tanımlandı.

"AVRUPA HAVACILIĞINDA BİR DÖNÜM NOKTASI"

İngiliz Aerospace Global News, bu tarihi başarıyı “İstanbul’da Üçlü Pist Operasyonları Havalandı” başlığıyla manşete taşıdı.

Haberde, “Türkiye’nin küresel havacılıkta stratejik bir merkez olarak yükselişi” vurgulandı.

Ayrıca, "Avrupa havacılığında bir dönüm noktası”, “küresel havacılık merkezi” gibi ifadelerle Türkiye’nin öncü rolü övüldü.

ALMAN BASINI

Alman havacılık yayını AeroTelegraph, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları”nı başlattığını duyurdu.

Haber, “İstanbul’da Artık Üç Bağımsız Pist Faaliyette: Türk Hava Yolları’na Ait Üç Uçak Aynı Anda Havalandı” başlığıyla manşete taşındı.

AeroTelegraph, bu başarıyı “Türk havacılığının dönüm noktası” olarak öne çıkardı ve “Türkiye’nin küresel havacılıkta lider bir merkez haline geldiği” vurgulandı. Haberde, “Avrupa’da bir ilk”, “operasyonel verimlilik” ve “sürdürülebilirlik” gibi ifadeler kullanıldı.

İSPANYOL BASINI

İspanyol Aviación Al Día, İstanbul Havalimanı’nın 17 Nisan 2025 tarihinde Avrupa’da ilk kez “Bağımsız Üçlü Pist Operasyonları” sistemini başarıyla hayata geçirdiğini “İstanbul, Avrupa’da İlk: Üç Bağımsız Pistte Eş Zamanlı Operasyon” başlığıyla duyurdu.

Haberde, bu yeniliğin Türkiye’yi küresel bir havacılık merkezi olarak güçlendirdiği ve dünya havacılık standartlarını yeniden tanımladığı belirtildi.

Haberde, “Türkiye, İstanbul’dan küresel bağlantıyı güçlendirerek yolcu deneyimini en üst seviyeye taşıyor” denildi.

FRANSIZ BASINI

Fransa'da hizmet veren havacılık platformu Gate7 Aviation da, Türkiye'nin bu başarısın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Haberde, bu başarının Türkiye’yi küresel havacılıkta stratejik bir merkez olarak konumlandırdığı vurgulandı.

Gate7 Aviation’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“17 Nisan’da, İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa’da ilk kez üçlü pist operasyon sistemini başarıyla uygulayan havalimanı oldu. Türkiye’nin küresel havacılıkta kilit bir interkontinental merkez olarak konumunu güçlendiren bu adım, havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlattı.”