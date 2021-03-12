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İstiklal Marşı, Rus yerel çalgılarıyla icra edildi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rus yerel çalgılarıyla icra edilen İstiklal Marşı'yla ilgili görüntü paylaştı.
- İHA
- 12.03.2021 - 13:48
Bugün, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü...
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'nde, Rus müzisyenler yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı’nı icra etti.
RUS YEREL ÇALGILARIYLA HAZIRLANDI
Görüntüler, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşıldı.
Paylaşıma, "İstiklalMarşı100Yaşında" etiketi yazılarak, "Kabulünün 100. Yılı vesilesiyle Rus yerel çalgılarıyla hazırlanan İstiklal Marşımız!" notu düşüldü.
Rus müzisyenlerden İstiklal Marşı ViDEO