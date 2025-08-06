İsveç Başbakan 'yapay zekadan tavsiye aldığını' açıkladı: Eleştiriler ardı ardına geldi

Yapay zeka ile ilgili tartışmalar hayatımızda yer edinmeye devam ediyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, 3 Ağustos'ta İsveç'in Dagens Industri gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Yapay zeka araçlarını ikinci bir görüş almak için kullanıyorum" ifadesini kullanması, "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" sorularını gündeme getirdi.

İKİ AYRI YAPAY ZEKA KULLANIYOR

İsveç basını teknoloji uzmanlarının görüşüne yer verdiği haberlerinde, Kristersson'un yapay zeka araçlarından ChatGPT ve Fransa merkezli Le Chat'i kullandığını belirtti.

Aftonbladet gazetesine konuşan Karlstad Üniversitesinden Bilgisayar Araştırmacısı Simone Fischer Hübner, hassas bilgilerde ChatGPT kullanımına ilişkin uyarıda bulanarak "Çok dikkatli olunmalı." ifadesine yer verdi.

"BİZ YAPAY ZEKAYA OY VERMEDİK"

Umea Üniversitesinden Yapay Zeka Profesörü Virginia Dignum da İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, yapay zekanın siyasi fikirler bağlamında "anlamlı" bir görüş bildirme yeteneğinin olmadığını, kendisini üretenlerin görüşlerini yansıttığını söyledi.

Dignum, yapay zeka araçlarını "kaygan bir zemin"e benzeterek "Güvenirliğin garanti altına alınması gerekir zira bizler (Kristersson'un başbakan olduğu seçimde) ChatGPT'ye oy vermedik." değerlendirmesini yaptı.

"SIK SIK KULLANIYORUM"

Başbakan Kristersson, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yapay zeka kullanımına ilişkin, "Kendim sık sık kullanıyorum. Hiç değilse ikinci bir görüş almak için." ifadelerini kullanmış, hangi alanlarda tavsiye aldığını belirtmemişti.

Kristersson ayrıca, çalışma arkadaşlarının da günlük hayatlarında yapay zeka araçlarını kullandıklarını iddia etmişti.