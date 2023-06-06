İsveç: NATO üyesi olmak istiyoruz Savunma Bakanı Jonson, en büyük önceliklerinin NATO'ya katılmak olduğunu söyledi. İsveçli Bakan, Ankara'nın kararına saygı duyduklarını anlattı.

AA

Stockholm yönetimi, NATO konusunda Türkiye'nin onay vermesini bekliyor.

Türkiye ise terör şüphelilerinin iadesi konusunda adımlar atılmasının yanı sıra terör örgütü PKK ve uzantılarına ülkede geçit verilmemesini istiyor.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, en büyük önceliklerinin NATO'ya tam üyelik olduğunu söyledi.

"En büyük önceliğimiz NATO'ya üye olmak"

Jonson, Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada ile görüşmek üzere geldiği başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kadar İttifak'a üyelik konusunda umutlu olduklarına işaret eden Jonson, "İsveç hükümetinin en büyük önceliği en kısa sürede NATO'ya tam üye olmaktır." dedi.

"Türkiye'nin endişelerini karşılayacak yeni yasalarımız var"

Türkiye ve Macaristan'ın kararına saygı duyduklarını, Türkiye'nin endişelerini karşılayacak yeni terörle mücadele yasaları olduğunu ifade eden Jonson, şöyle konuştu:

İsveç'in NATO'ya tam üyeliğiyle İttifak'ın kuzey kanadının güçleneceği düşüncesindeyiz.

Kiev'e askeri destek devam edecek

Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceklerine ve bunun kendileri için önemli olduğuna işaret eden Jonson, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmasının İsveç ve Avrupa güvenlik politikası için felaket olabileceğini belirtti.

Ülkesinin NATO'ya katılımının ABD ve Japonya ile bağlarını da güçlendireceğine dikkati çeken Bakan Jonson, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'i bir araya getirdiği için İsveç ve Japonya'nın bugünlerde benzer zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Jonson ve Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada'nın yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Japonya ve İsveç arasında aralıkta "Savunma Teçhizatı ve Teknoloji Transferi Anlaşması" imzalanmıştı.