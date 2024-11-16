İsveçli Bakan'ın e-postası çalındı, muz fobisi ifşa oldu

Haber Merkezi

İsveç, bakanlara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılarla uğraşıyor.

Son olarak hackerların hedefi olan İsveç Cinsiyet Eşitliği Bakanı Paulina Brandberg'in e-posta iletileri, ülke gündemine oturdu.

Mesajları ifşa edilen Brandberg'in 'muz'dan korktuğu ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN GARİP FOBİSİ

Bakan Paulina Brandberg, daha önce muzla olan sorunu hakkında konuşmuş ve bunu “dünyanın en garip fobisi” olarak tanımlamıştı.

Bu hafta sızan e-postalar, personelinin kendisinin meyvelerle temas etmemesini sağlamak için büyük önlemler aldığını gösterdi.

GİRDİĞİ ODADA MUZ BULUNDURULMUYOR

Expressen gazetesi tarafından yayınlanan yazışmalar arasında, eylül ayında İsveç Meclis Başkanı'nın ofisine gönderilen ve “güçlü bir alerji” nedeniyle bir meslektaşıyla toplantıya katılmadan önce “odada muz izi bulunmamasını” şart koşan bir e-posta da yer alıyor.

Bir diğer e-postada; personeli, katıldığı bir etkinlikte girdiği alanların hiçbirinde muz olmaması gerektiğini iletti. Yanıtta, “Muz olmaması için konferansın güvenliğini sağlayacağız.” deniyordu.

PROFESYONEL YARDIM ALIYOR

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, perşembe günü yaptığı açıklamada, Brandberg'in sorununun hükümet çalışmalarını etkilemediğini söyledi.

“Farklı fobileri olan insanlara saygım sonsuz.” diyen Kristersson, “Çok çalışan bir kabine bakanının neredeyse bir fobiye indirgenmesi ve insanların bununla dalga geçmesi beni rahatsız ediyor. Bence bunun için fazla iyi olmalısınız." dedi.

Bakan Brandberg, bu konuda profesyonel yardım aldığını açıkladı.