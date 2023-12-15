İsveç'te öğretmenin verdiği ödev tepki çekti: Görevden uzaklaştırıldı

AA
İsveç'ten dünya basınına yansıyan bir haber görenleri şaşkına çevirdi.
Ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.
Terör saldırısı planlama ödevi...
Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri olaya el attı.
Yetkililer, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.
Görevden uzaklaştırıldı
Yaşanan gelişmenin ardından okul yönetiminden de bir karar geldi.
Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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