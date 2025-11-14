Abone ol: Google News

İsveç'te otobüs durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 20:30
  • Stockholm'de çift katlı bir otobüs otobüs durağına çarptı, ölü ve yaralılar var.
  • İsveç polisi henüz kazanın nedeni ve ölü-yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.
  • Otobüs boştu ve şoför gözaltına alındı.

İsveç polisi, başkentin Östermalm bölgesinde bir çift katlı otobüsün otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Polis, kazanın nedeni ve ölü-yaralı sayısı hakkında henüz bilgi vermedi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Ulusal medya, kazaya karışan otobüsün boş olduğunu ve şoförün gözaltına alındığını bildirdi.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi.

