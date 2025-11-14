İsveç'te otobüs durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsveç polisi, başkentin Östermalm bölgesinde bir çift katlı otobüsün otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Polis, kazanın nedeni ve ölü-yaralı sayısı hakkında henüz bilgi vermedi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Ulusal medya, kazaya karışan otobüsün boş olduğunu ve şoförün gözaltına alındığını bildirdi.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi.