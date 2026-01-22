İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri polisle çatıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de devrim niteliğinde operasyon...

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etti.

Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu, 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlattı.

TABKA'YA GİRİLDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

DEYRİZOR VE RAKKA DA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezine girerek bölgede kontrolü ele geçirdi.

Rakka dışında petrol ve gaz sahalarının yoğun olarak bulunduğu Deyrizor da terör örgütünden kurtarıldı.

Suriye ordusu, aşiretlerin de desteğini alarak büyük bir operasyona imza atarken yeni bir harita ortaya çıktı.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’yla sona erdi.

Şam yönetimi, 18 Ocak saat 18.00’de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

İSVEÇ'İN BAŞKENTİNDE SOKAĞA İNDİLER

Operasyonların ardından terör örgütü yandaşları İsveç’in başkenti Stockholm’de sokaklara çıkarken çok sayıda iş yeri hedef alındı.

Suriye’deki gelişmeleri bahane eden terör örgütü yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm’de gösteri düzenledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE ÇATIŞTILAR

Gösteriler sırasında bazı grupların çevredeki dükkanları yağmaladığı, camları kırdığı ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği görüldü.

İsveç polisi olaylara müdahale ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Stockholm’de yaşanan olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Şiddet ve yağma anlarının yer aldığı videolar büyük tepki çekerken, Avrupa’daki güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.