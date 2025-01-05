İsveç'te Türk öğrenciye ayrımcılık: Üniversite suçlu bulundu

AA

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı (DO) tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2022'de Fatma Zehra S. isimli Türk öğrenci tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesinin sonuçlandığı belirtildi.

ÜNİVERSİTE SUÇLU BULUNDU

Açıklamada, incelemeler sonucu öğrenciye etnik ayrımcılık yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, Stockholm Üniversitesinin ayrımcılıktan suçlu bulunduğu bildirildi.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında staj yapmaya hak kazandığı Stockholm Üniversitesine 23 Kasım 2022'de başvurmuştu.

NATO BAHANESİYLE AYRIMCILIK

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderen Fatma Zehra S, Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." yanıtını almıştı.

Stockholm Üniversitesini 5 Aralık 2022'de DO'ya şikayet eden Fatma Zehra S'ye, üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr özür mektubu göndermiş, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul etmişti.

Fatma Zehra S, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.