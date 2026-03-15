İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik keşif uçuşu taleplerini reddetti

İsviçre Federal Konseyi, ABD’den gelen iki askeri keşif uçuşu talebini, ülkenin tarafsızlık yasasına dayanarak reddettiğini bildirdi.

Federal Konsey’in yazılı açıklamasında, “Tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan önemli durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya taraf olan ülkelerin askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Yaralı taşımaları ve çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlara izin veriliyor” ifadeleri kullanıldı.

ONAYLANAN BAKIM VE NAKLİYE UÇUŞLARI

Açıklamaya göre, 15 Mart’ta talep edilen iki keşif uçuşu reddedilirken, aynı gün için ABD nakliye uçaklarının gerçekleştireceği iki uçuş onaylandı. Ayrıca, 17 Mart’ta yapılacak bakım uçuşuna ise izin verildi.

Federal Konsey, Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA) ve ilgili bakanlıklarla istişare ederek karar aldı.

GELECEKTEKİ TALEPLER İÇİN KRİTERLER BELİRLENDİ

Konsey, ileride yapılacak başvurular için kriterleri de netleştirdi. Buna göre:

Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan uçuş talepleri onaylanacak.

Amaç belirlenemeyen veya normal operasyonların ötesine geçen talepler reddedilecek.

Yaralı taşımaları ve insani amaçlı uçuşlar onaylanacak.

ABD, İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMADA ÖZEL DURUM

Açıklamada ayrıca, ABD’nin yıllık devlet uçakları için izin uygulamasının sürdüğü, ancak ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek sağlayacak uçuşların bu kapsamın dışında tutulduğu vurgulandı.

Konsey, listede yer almayan uçakların uçabilmesi için FOCA’dan bireysel izin alınması gerektiğini belirtti.