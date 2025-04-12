İsviçre basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin en büyük yenileyicisi

AA

İsviçre'de 1934'te kurulan ve ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden Die Weltwoche'de Francis Pike imzasıyla "Büyük Erdoğan" başlıklı bir makale yayımlandı.

"ÜLKESİNİN EN BÜYÜK YENİLEYİCİSİ OLARAK TARİHE GEÇEBİLİR"

Makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir." ifadesi kullanıldı.

Makalede, 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı.

Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Erdoğan'ın "Türkiye, Avrupa'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibiz." sözüne yer verildi.

Makalede, Türkiye'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, NATO üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAFİFE ALINABİLECEK BİR ORTAK OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hafife alınabilecek kolay bir ortak olmadığını gösterdiği" belirtilerek, "Batılı alternatifler yerine Rus S-400 füze sistemini tercih etmesi ABD'yi kızdırdı. Ancak Batı, Erdoğan'ı kendi tarafında tutmak için dikkatli davranması gerektiğini biliyor." denildi.

Rusya'nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği ifade edilen makalede, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi arkadaş olduğuna işaret edildi.

"ERDOĞAN, HİÇBİR TARAFI ÖTEKİLEŞTİRMEME KONUSUNDA USTACA BİR YETENEĞE SAHİP"

Makalede şunları belirtti:

"Bazılarının neo-Osmanlı olarak adlandırdığı bir strateji ile Erdoğan, Türkiye'nin nüfuzunu genişletti. Bu da Balkanlar'daki eski Osmanlı topraklarıyla dostane ilişkiler kurmasını sağladı. Doğudaki Türk diasporası da ihmal edilmedi. Türkiye dünyanın jeopolitik eksenlerinden biri, bu yüzden de tüm büyük güçler onunla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Erdoğan bu kozu her zaman çok ustaca oynadı. Erdoğan, hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip."

"ERDOĞAN BUNU MÜMKÜN KILACAK ALTYAPIYI İNŞA ETTİ"

Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"2002'de 12,5 milyon olan turist sayısı 2024'te 62,2 milyona yükseldi. Erdoğan bunu mümkün kılacak altyapıyı inşa etti. 2014'te çalışmaların başladığı İstanbul Havalimanı 4 yıl sonra hizmete girdi. Bu devasa yapı kısa sürede Heathrow Havalimanı'ndan sonra Avrupa'nın ikinci, Dubai'den sonra da Orta Doğu'nun en yoğun havalimanı haline geldi. Müşteri memnuniyeti anketlerinde sık sık zirveye çıkan Türk Hava Yolları (THY) da buna paralel olarak büyüdü. Şu anda sadece gelir açısından dünyanın en büyük onuncu havayolu şirketi değil, aynı zamanda 6,9 milyar dolarlık net karıyla en karlı havayolu şirketi."

Makalede, AK Parti iktidarı döneminde elde edilen ekonomik başarıların göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, 2002'de iktidara geldiğinde kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 3 bin 583 dolar olduğu, bunun bugün 16 bin 876 dolar ile 4 kattan fazla arttığı aktarıldı.

"ONA KARŞI BAHSE GİRMEK AKILLICA OLMAYACAKTIR"

Aynı dönemde AB'de kişi başına düşen milli gelirin sadece iki katına çıktığına dikkat çekilen makalede, "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, Hollanda'nın hemen arkasında ve İsviçre'nin önünde 7. büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 için yüzde 3,1 gibi etkileyici bir ekonomik büyüme beklemektedir. Bu eğilim devam ederse Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçilme umutları için iyiye işaret olacaktır. Başarıları göz önüne alındığında, ona karşı bahse girmek akıllıca olmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Ülkeye yapılan yatırımlara ve birçok alanda gelişen Türk firmalarına da değinilen makalede, "Teknoloji firmaları da hızla büyüdü. Bunlar arasında yüksek performanslı insansız hava araçları üreticisi olarak uluslararası bir üne kavuşan ve Ukrayna da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ordulara tedarik sağlayan Baykar da bulunuyor." denildi.