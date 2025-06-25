İsviçre: Gazze'de sivil ölümlerinden derin endişe duyuyoruz

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gazze'de İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan insani yardım dağıtım sistemi değerlendirildi.

Paylaşımda, "Yardım dağıtım noktalarının yakınlarında sivil ölümlerine ilişkin haberlerden derin endişe duyulmaktadır" denildi.

Konuya ilişkin bağımsız soruşturmalar çağrısı yapılan paylaşımda militarize edilmiş yardımın insani ilkeler ve uluslararası normlara zarar verdiği belirtildi, "İlkeli insani aktörler için hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlanmalı" ifadesi kullanıldı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfı kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine 27 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 549 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Halk arasında 'ölüm tuzakları' olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerinde ayrıca 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedilmişti.