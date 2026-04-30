İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin kara ablukası planı başarıya ulaşamaz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin olası kara ablukası planının İran'ın sınırlarının uzunluğu nedeniyle başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Kalibaf, "Eğer biri New York'tan batı kıyısına, diğeri de Los Angeles'tan doğu kıyısına iki duvar inşa ederseniz toplam uzunluk 7 bin 755 kilometre olur. Bu da İran'ın toplam sınırlarından hala yaklaşık bin kilometre daha kısadır" diyerek böyle sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya almakta ABD'nin başarılı olamayacağını kaydetti.

"HÜRMÜZ'ÜN YÖNETİMİNDE ABD'NİN YERİ YOK"

Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında ise Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yer almadığı yeni bir yönetim modeli uygulayacaklarını vurgulayan Kalibaf, "1622 yılında, 115 yıllık işgalin ardından Avrupalı sömürgecileri Körfez'den kovduk ve bu zaferi onurlandırmak için Fars Körfezi Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüz Boğazı'nda uygulamak istediği yeni yönetim modeline değinen Kalibaf, "Bugün de İran, Hürmüz Boğazı üzerinde yönetim uygulayarak hem kendisine hem de komşularına Amerikan varlığı ve müdahalesi olmadan bir geleceğin kıymetli nimetini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.