İsviçre Savunma Bakanı Amherd'den istifa açıklaması

İHA

ABD'de yeni başkanın Donald Trump seçilmesinin ardından, Fransa ve Almanya gibi Batı ülkeleri ile Kanada'da hükümet krizleri baş gösterdi..

Dünya düzeninin değiştiği son zamanlarda İsviçre'den de bir istifa haberi geldi..

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, istifa edecek.

MART AYI SONUNDA İSTİFA EDECEK

İsviçre parlamentosu, Amherd’in mart ayı sonunda istifa edeceğini duyurarak, bahar oturumunda yerine yeni bir federal meclis üyesinin seçileceğini belirtti.

Amherd, "Siyasette 30 yıldan fazla, yürütme görevinde 25 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi" dedi.

Amherd, daha önce İsviçre Konfederasyon Başkanlığı görevini yürütmüştü.