Yemen'deki çatışma alevlendi: GGK güçlerine hava saldırısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki çatışmaların ısısı arttı.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, GGK'ya bağlı güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

GGK GÜÇLERİNE HAVA SALDIRISI

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.

Öte yandan hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt Vadisi'nde yer alan El-Haşa bölgesinde Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile GGK'ye bağlı unsurlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.

GGK'DAN 'ADEN HAVALİMANI UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI' İDDİASI

Suudi Arabistan resmi heyetinin Aden'e iniş yapmasına izin verilmeyişinin ardından GGK açıklamada bulunmuştu.

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etti.

Televizyon kanalı, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlarda operasyonların askıya alındığına işaret etti.

Bu arada Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan kendilerine bir genelge ulaştığı belirtildi.

BAE destekli GGK'ye yakınlığıyla bilinen Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakları Cidde'deki havalimanında aramaya tabi tutma yönündeki sürpriz uygulamayı kınıyoruz."

Açıklamada, Uluslararası Aden Havalimanı ile BAE'deki havalimanları arasında uçacak uçakların Cidde Havalimanı'nda aramaya tabi tutulmasının talep edildiği öne sürüldü.

YEMEN HÜKÜMETİ YALANLADI

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Uluslararası Aden Havalimanı'nı kapatma yönünde ne hükümetin ne de Arap Koalisyonu'nun hiçbir kararı olmadığı belirtildi.

Yemenli ilgili resmi makamların, gerilimin düşürülmesi ve ilan edilen olağanüstü hal bağlamında Arap Koalisyonu ile koordineli şekilde dış hatlardaki sınırlı bazı uçuşlarda düzenlemeler yapıldığına işaret edilen haberde, söz konusu düzenlemelerin de güvenlik gereklilikleri, uluslararası havacılık yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

Haberde, Aden Havalimanı'nı kapatma sorumluluğunun ise GGK'ye yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığında olduğuna dikkat çekildi.

"GGK GÜÇLERİ REYYAN HAVALİMANI'NI YAĞMALADI"

Öte yandan, Yemen devlet televizyonu, GGK'ye bağlı milis güçlerin doğudaki Hadramevt vilayetinde yer alan Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak terminal içindeki her şeyi yağmaladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili GGK'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen yerel medyasına göre, Hadramevt vilayetinin sahil bölgesindeki Mukella kentinde yer alan Reyyan Havalimanı, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir tesis ancak ülkedeki kriz döneminde BAE güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılıyordu.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden Güney Geçiş Konseyi'ne "tansiyonu daha fazla yükseltmeyin" çağrısı

GGK'YA UYARI

Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçiren GGK'ye uyarıda bulundu.

Yeni bir yıla girerken Yemenliler olarak aklı selim ve hikmetle hareket etme fırsatlarının olduğuna işaret eden Alimi, "Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden gerçek anlamda çekilmeyle kan dökümesini önleme ve tansiyonu düşürme fırsatımız hala var." ifadelerini kullandı.

Başkanlık Konseyi'nde yer alan ancak onlarla hemfikir olmadıkları üye arkadaşlarına ve GGK'ye çağrıda bulunarak, "tansiyonu yükseltme ve hala bölgeye askeri güç gönderme" yönündeki kışkırtmalara kulak vermemeleri talebinde bulunan Alimi, Yemen'de durumu daha karmaşık hale getirecek fitnelere karşı ulusal çıkarları öne çıkarmaları çağrısı yaptı.

İran destekli Husiler ile uzun yıllardır yaşanan çatışmaları işaret eden Alimi, "Ülkede yeni bir cephenin açılması, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan halkın acılarını ikiye katlayacaktır." ifadelerini kullandı.

GGK, SUUDİ ARABİSTAN HEYETİNİN ADEN'E İNMESİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son haftalarda Yemen'in doğusunda yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'yi, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi olmasına rağmen siyasi taahhütlerini hiçe sayarak birçok tek taraflı kararı almakla suçlayan Al Cabir, "Zübeydi'nin kararlarından en tehlikeli olanları ise Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerine askeri saldırısı oldu." dedi.

Söz konusu askeri saldırılar sonucu güvenlik boşluklarının yanı sıra sivillerden çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığını aktaran Al Cabir, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, tansiyonu düşürmek ve her iki vilayetteki GGK güçlerinin çekilmesi için GGK ile haftalar önce başlattığı yoğun çabaları düne kadar sürdürdü. Ancak Suudi Arabistan'ın tüm bu çabaları GGK Başkanı Zübeydi tarafından inatla reddedildi. Zübeydi son olarak da 1 Ocak 2026'da Suudi Arabistan resmi heyetini taşıyan uçağın Aden'e inmesine izin vermedi."

Suudi Arabistan resmi heyetinin, Yemenli tüm tarafların çıkarları için Başkanlık Konseyi'yle varılan mutabakat kapsamında Aden'e gelme planı yaptığına işaret eden Al Cabir, ancak Zübeydi'nin verdiği talimatlarla Uluslararası Aden Havalimanı'nı da uçuşlara kapattığını ifade etti.

"SORUMSUZCA TUTUMLAR" İLE İTHAM ETTİ

Zübeydi'nin "sorumsuzca tutumlarıyla" Yemen'deki siyasi, askeri ve güvenlik çabalarını baltaladığını aktaran Al Cabir, "Zübeydi'nin kendi bireysel çıkarları doğrultusunda sergilediği bu tutumla" ayrıca sükuneti sağlama sürecini de baltaladığına işaret etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Al Cabir, Zübeydi'yi "GGK Başkanı sıfatıyla uyguladığı gündemlerle güney halkının çıkarlarına ve davalarına zarar vermek ve onlarla Suudi Arabistan arasını açmakla" suçladı.

HÜKÜMET: ASKERİ ÜSLER BARIŞÇIL ŞEKİLDE GERİ ALINACAK

Ülkenin resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Yemen Başkanlık Konseyi tarafından "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirildi.

Hadramevt Valisi Hanbeşi, Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı görevini üstlendikten kısa süre sonra GGK'ye bağlı güçlerin 3 Aralık'ta ele geçirdiği askeri bölgelere yönelik "sınırlı barışçıl bir operasyon" başlattıklarını açıklamıştı.

Başlattıkları operasyonla hiçbir siyasi ve toplumsal kesimin hedef alınmayacağı gibi bölgedeki sivillerin hayatının da olumsuz etkilenmeyeceğine dikkati çeken Hanbeşi, şunları kaydetti:

"Bu operasyon, savaş ilanı olmadığı gibi tansiyonu yükseltme çabası da değildir. Bu operasyon, silahların kaosa yol açması ve askeri bölgelerin Hadramevt halkına karşı tehdit aracı olmasını önleyici bir adımdır. Operasyon ayrıca Hadramevt vilayetini, devlet düşmanları ile kaosun dışında kimseye hizmet etmeyen senaryolara karşı koruma amacı taşıyor."

KURUMLARI VE SİVİLLERİ KORUMA VURGUSU

Hadramevt bölgesinin hassas ve sorumlulukla adımlar atmalarını gerektiren bir dönemden geçtiğini dile getiren Hanbeşi, aynı zamanda devlet kurumları ve sivilleri koruyacak cesur kararlar almaları gerektiğini belirtti.

Hem Yemen hükümeti hem Suudi Arabistan'ın siyasi ve diyalog yollarını kullanmak için çok çaba sarf ettiği ancak sonuç alamadıklarını aktaran Hanbeşi, bu çabalara karşı kaosa yol açacak planların sistematik olarak sürdüğüne işaret etti.

Bu zor durum karşısında devletin, ulusal ve anayasal sorumlulukları doğrultusunda barış ve güvenliği koruyacak adımlar atması gerektiğini belirten Hanbeşi, Hadramevt vilayetinde başlattıkları "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu"nun hedefleri ve süresi belli olan sınırlı bir operasyon olacağını kaydetti.

Hadramevt bölgesindeki kabilelere ve toplumsal güçlere çağrıda bulunarak herkesin üzerine düşen tarihi bir ulusal sorumluluk olduğunu vurgulayan Hanbeşi, bölgede güvenliğin sağlanması için devlete destek vermeleri çağrısı yaptı.

YEMEN'DEKİ SON GELİŞMELER

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.