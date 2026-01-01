İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

- İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
- Patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralananlar olduğu bildirildi.
- Patlamanın nedeni henüz netleşmemekle birlikte piroteknik malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.
İsviçre'de yılbaşı kutlamaları büyük bir trajediye dönüştü.
İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da 1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı barda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, olayda can kayıplarının olduğunu doğruladı.
Görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlileri, onlarca ağır yaralı ve can kaybı olduğunu açıkladı.
PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
Ancak sosyal medyada ve yerel kaynaklarda, barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği iddia ediliyor.