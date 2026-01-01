İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre'de yılbaşı kutlamaları büyük bir trajediye dönüştü.

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da 1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı barda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, olayda can kayıplarının olduğunu doğruladı.

Görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlileri, onlarca ağır yaralı ve can kaybı olduğunu açıkladı.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Ancak sosyal medyada ve yerel kaynaklarda, barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği iddia ediliyor.