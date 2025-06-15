İsviçre'de eski belediye başkanına hırsızlık suçlaması

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Görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla yargılanan Fallanden Belediyesi eski Başkanı C.B. için 22 ay hapis cezası isteniyor.

İsviçre’nin Zürih kantonuna bağlı Fallanden Belediyesi eski Başkanı C.B., kamu fonlarını zimmetine geçirmek, belediyeye ait kredi kartını özel harcamaları için kullanmak ve hırsızlık gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Yerel basında yer alan habere göre, 2023’te görevinden istifa eden eski belediye başkanı C.B., Zürih Yüksek Mahkemesi'nde (Obergericht) hırsızlık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

BELEDİYE KREDİ KARTINI ÖZEL HARCAMALARI İÇİN KULLANDI

Mahkeme belgelerine göre C.B., belediyeye ait kredi kartını yıllar boyunca özel harcamaları için kullanmakla suçlanıyor. Bu harcamalar arasında alışveriş, restoran faturaları ve özel etkinlikler gibi giderler bulunuyor.

C. B., kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve hırsızlık suçlamalarıyla da yargılanıyor.

22 AY KOŞULLU HAPİS CEZASI

İlk Derece Mahkemesi, bu eylemlerin "sistematik ve kasıtlı" şekilde yapıldığına hükmetmiş ve sanığı 22 ay koşullu hapis cezasına çarptırmıştı.

"KARIŞIKLIK OLDU" AÇIKLAMASI

Sanık C.B., Zürih Yüksek Mahkemesi’ndeki ifadesinde suçlamaları kısmen kabul etmekle birlikte, kasıtlı hareket etmediğini ve durumun bir "karışıklıktan" ibaret olduğunu savundu.

"SİSTEMATİK EYLEM"

Savcılık makamı ise sistematik nitelik taşıyan bu eylemlerin açıkça zimmete geçirme olduğunu belirterek cezanın onanmasını talep etti.

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ VE GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR

Yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle bir belediye başkanının kamu kaynaklarını şahsi menfaatleri için kullanmasının kamusal güveni zedelediği belirtiliyor.

ÖNLEMLAR ALINDI

Fallanden Belediyesi, olayın ardından iç denetim süreçlerini gözden geçirdiğini ve benzer durumların tekrarlanmaması için yeni önlemler aldığını duyurdu.

KARAR GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK

Zürih Yüksek Mahkemesi’nin kararını gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.