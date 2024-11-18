İsviçre'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Bir adam, gittiği hayvanat bahçesinde 4 metre yüksekliğindeki çiti aşarak ayının bulunduğu bölüme atladı.
O anlarda hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçiler, genç adamın ne yaptığına akıl sır erdiremedi.
AYININ BULUNDUĞU BÖLÜME ATLADI
Şahıs, korkunç bir şekilde ayının saldırısına uğradı.
Ayı, adamın üzerine atladı ve dişlerini, omuzlarına geçirdi.
Adamı adeta bir oyuncak gibi oradan oraya savuran ayıya, hayvanat bahçesi görevlileri uzaktan müdahale için harekete geçti.
KORKUNÇ SALDIRIYA UĞRADI
Kurtarma ekipleri, önce ayıyı durdurmak için kurusıkı mermiler kullandı.
Ancak ayı durmayınca ekipler, hayvanın göğsüne tek bir mermi atmak zorunda kaldı.
İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre polis ve sağlık ekipleri, hemen bölgeye gelerek yaralı adamı sedyeyle ambulansa taşıdı.
AĞIR YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaraları bulunan adam hastaneye kaldırıldı.
Ayı saldırısına uğrayan adamın durumunun stabil olduğu belirtildi.
Yaralanan ayı ise veterinerlerin müdahalesiyle kısa sürede iyileşti.
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