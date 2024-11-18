Haberler



Dünya



İsviçre'de hayvanat bahçesinde ayının saldırısına uğradı

İsviçre'de hayvanat bahçesinde ayının saldırısına uğradı İsviçre'de bir adam, gittiği hayvanat bahçesinde 4 metre yüksekliğindeki çiti aşarak ayının bulunduğu bölüme atladı. Ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan adamın o anları böyle görüntülendi.