Haber Merkezi

İsviçre'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Bir adam, gittiği hayvanat bahçesinde 4 metre yüksekliğindeki çiti aşarak ayının bulunduğu bölüme atladı.

O anlarda hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçiler, genç adamın ne yaptığına akıl sır erdiremedi.

AYININ BULUNDUĞU BÖLÜME ATLADI

Şahıs, korkunç bir şekilde ayının saldırısına uğradı.

Ayı, adamın üzerine atladı ve dişlerini, omuzlarına geçirdi.

Adamı adeta bir oyuncak gibi oradan oraya savuran ayıya, hayvanat bahçesi​ görevlileri uzaktan müdahale için harekete geçti.

KORKUNÇ SALDIRIYA UĞRADI

Kurtarma ekipleri, önce ayıyı durdurmak için kurusıkı mermiler kullandı.

Ancak ayı durmayınca ekipler, hayvanın göğsüne tek bir mermi atmak zorunda kaldı.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre polis ve sağlık ekipleri, hemen bölgeye gelerek yaralı adamı sedyeyle ambulansa taşıdı.

AĞIR YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaraları bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Ayı saldırısına uğrayan adamın durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yaralanan ayı ise veterinerlerin müdahalesiyle kısa sürede iyileşti.

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Can Badak
Editor