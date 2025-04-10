Filistin'e yardımın reddedilmesi üzerine İsviçreli iki belediye meclisi üyesi istifa etti

DHA

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.

Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

"BU ÇİFTE STANDARTI KABUL ETMİYORUM"

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: