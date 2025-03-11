İsviçre'de siyasetçiye su tabancası cezası kesildi

AA

İsviçre'de siyasetçiye verilen ilginç ceza, dünya kamuoyunda geniş yer edindi..

Ülkede yayın yapan Aargauer Zeitung gazetesinin haberine göre, Zürih'in batısındaki Buchs kasabasında yerel meclis üyesi olan Marc Jaisli, Ağustos 2024'te vaftiz çocuklarına hediye etmek için söz konusu tabancaları sipariş etti.

SİLAH YASASINI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA KESİLDİ

Yetkililer, su tabancalarının "pembe olmasına rağmen görünümleri nedeniyle gerçek silahlarla karıştırılabilecekleri" için ülkedeki silah yasasını ihlal ettiğini kaydederek, Jaisli'nin yaklaşık 7 bin 386 dolar ceza ödemesine karar verdi.

7 BİN 386 DOLAR CEZA ÖDEDİ

Jaisli, kanunu ihlal ettiğinin farkında olmadığını belirtirken para cezasını ödediğini aktardı.