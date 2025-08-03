İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştıracak

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze halkına havadan insani yardım ulaştırılması için askeri bir operasyona onay verdiğini duyurdu.

Operasyonun ilk aşamasında, bölgeye öncü bir ekip gönderilecek. Crosetto, bu ekibin yerel makamlarla koordinasyonu sağlayacağını ve hazırlık sürecini yöneteceğini belirtti.

Crosetto, Ürdün üzerinden sağlanacak yardım malzemelerinin temin süreci tamamlandıktan sonra, 9 Ağustos’ta Gazze’ye ilk havadan yardımın indirilebileceğini ifade etti.

GAZZE'DE İNSANLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişlerini engelleyen ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde büyük bir insani kriz yaşanıyor. Su, gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemelerine erişim neredeyse imkânsız hale geldi.

Açlık özellikle çocuklar arasında can kayıplarına yol açıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de açlık nedeniyle 92’si çocuk olmak üzere en az 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in açlık ve susuzluğu bir savaş aracı olarak kullandığına dikkat çekiyor.

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