İtalya: Vatikan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliğine hazır

AA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış inşa etmek için atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Papa ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

"VATİKAN'IN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU PAPA'DAN TEYİT ETTİ"

Açıklamada, Meloni'nin dün ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeye atıfta bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:

"(Meloni-Papa) Görüşme, dün ABD Başkanı Trump ve diğer Avrupa liderleriyle yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti. Bu görüşmede, İtalya Başbakanı’ndan, müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda Vatikan'ın istekliliğini teyit etmesi istenmişti. Başbakan Meloni, taraflar arasındaki bir sonraki görüşmelere Vatikan'ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu Papa'dan teyit etti. Başbakan Meloni, Papa 14. Leo'nun bu konudaki açıklığı ve barış için gösterdiği durmak bilmeyen çabalarından dolayı derin şükranlarını ifade etti."

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ’DEN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İtalya Başbakanlığından yapılan başka açıklamada da Meloni'nin, bugün Papa ile görüşmesinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere Başbakan Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'da ateşkes ve barış anlaşmasına yönelik yeni tur müzakerelere hazırlık amacıyla taraflar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı." değerlendirmesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının "harika bir fikir" olacağını söylemişti.

