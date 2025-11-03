İtalya'da 13'üncü yüzyıla ait kulede çökme meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya’nın başkenti Roma’da, Kolezyum’un yakınında bulunan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi’ndeki çökme, devam eden restorasyon çalışmaları sırasında yaşandı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Onu canlı çıkarmaya çalışıyoruz ancak yapıda yeni bir çökme riski var, durum oldukça karmaşık.” dedi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Lazio Bölge Başkanı Francesco Rocca, hastaneye kaldırılan bir işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, iki işçinin ise hafif yaralandığını ancak tedaviyi reddettiklerini açıkladı.

Yerel kaynaklar, kulenin dış cephesinin ayakta kaldığını ancak iç bölümde ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle olay öncesinde kule çevresinin yayalara kapatıldığı belirtildi.

TARİHİ GEÇMİŞİ İLE BİLİNİYOR

Papa III. Innocentius’un ailesi için 13. yüzyıl başlarında yaptırdığı Torre dei Conti, Roma Belediyesi’nin dört yıllık yenileme projesi kapsamında restore ediliyordu. Çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu.

Kule, geçmişte meydana gelen depremler nedeniyle zarar görmüş, 14. ve 17. yüzyıllardaki sarsıntılar sonrasında orijinal yüksekliğinin yarısına indirilmişti.