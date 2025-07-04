İtalya'da alkollü araç kullanmaktan ceza alanlara "kilit" zorunluluğu

İtalya'da trafik güvenliği için atılan bir adım, yeni dönemin kapılarını araladı..

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, daha önce 0,8 promilden fazla alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücülere karşı tedbirleri arttıran kararnameyi imzaladı.

"ALKOL KİLİDİ" ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kararnameye göre, söz konusu sürücüler, sadece "alkol kilidi" olan araçları kullanabilecek ya da özel araçlarına "alkol kilidi" takmak zorunda olacak.

TESTTEN GEÇEMEZSE ARAÇ ÇALIŞMAYACAK

Bu sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce cihaz üstünden nefes kontrolü yapacak ve eğer alkol testinden geçemezlerse aracın motoru çalışmayacak.

"Alkol kilidi" sistemi, alkol seviyesi sıfır olduğunda motorun çalışmasına izin verecek.

AMAÇ: ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYI CAYDIRMAK

Kararnamenin amacının, alkollü şekilde araç kullanmayı caydırmak ve yol güvenliğini arttırmak olduğu belirtildi.

Bu son tedbirin, Kasım 2024'te kabul edilip aynı yıl aralık ayında parlamentoda kabul edilen, trafik cezalarını arttıran yasal düzenlemenin bir parçası olduğu ifade edildi.