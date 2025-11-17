İtalya'da aşırı yağışlar: 2 kişi heyelanda kayboldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya’nın kuzey bölgelerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok kentte günlük yaşamı aksattı ve sel, toprak kaymaları ile heyelanlara yol açtı.

GORİZİA VE CORMONS'TA SEL VE TOPRAK KAYMASI

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve çevresi, aşırı yağışlardan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Cormons kasabasında meydana gelen toprak kayması, en az üç konutu etkilerken, diğer konutlar tedbir amacıyla boşaltıldı. İtalyan İtfaiyesi, kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

VERSA'DA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA

Gorizia’ya bağlı Romans d'Isonzo ve Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri’nin taşması sonucu Versa’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri helikopterle havadan durumu görüntüleyip, yardım yapılacak noktaları belirledi. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulundu.

CENOVA'DA HEYELAB VE SU BASKINLARI

Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova’da da aşırı yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşanırken, bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü bildirildi.