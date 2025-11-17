İtalya'da aşırı yağışlar: 2 kişi heyelanda kayboldu

- İtalya'nın kuzeyinde aşırı yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu, Gorizia kentinde 2 kişi toprak kayması sonucu kayboldu.
- İtfaiye, kaybolanları arıyor ve etkilenen bölgelerde yardım çalışmaları sürdürülüyor.
- Cenova dahil birçok kentte caddeler su altında kaldı, yapılar zarar gördü.
İtalya’nın kuzey bölgelerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok kentte günlük yaşamı aksattı ve sel, toprak kaymaları ile heyelanlara yol açtı.
GORİZİA VE CORMONS'TA SEL VE TOPRAK KAYMASI
Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve çevresi, aşırı yağışlardan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Cormons kasabasında meydana gelen toprak kayması, en az üç konutu etkilerken, diğer konutlar tedbir amacıyla boşaltıldı. İtalyan İtfaiyesi, kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
VERSA'DA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA
Gorizia’ya bağlı Romans d'Isonzo ve Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri’nin taşması sonucu Versa’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri helikopterle havadan durumu görüntüleyip, yardım yapılacak noktaları belirledi. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulundu.
CENOVA'DA HEYELAB VE SU BASKINLARI
Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova’da da aşırı yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşanırken, bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü bildirildi.