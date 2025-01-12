İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi

AA

İtalya'daki bazı bankalar ve kurumlar siber saldırıların hedefi oldu...

Saldırının Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanı tarafından düzenlendiği bildirildi.

Konuya ilişkin bilgiler İtalyan ANSA ajansının haberinde yer aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KURUMLARA DESTEK

Haberde, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların, ayrıca Taranto ve Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.

BU İLK DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.