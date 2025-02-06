İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi öldü

AA & Ensonhaber

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kentine bağlı Castelguelfo'da akşam saatlerinde bir helikopter düştü.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

İŞ İNSANI İLE PİLOTLAR ÖLDÜ

İtalyan basınındaki haberlere göre kazada helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığı'nın da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri Milano'dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.