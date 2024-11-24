İtalya'da kadına şiddet protesto edildi

DHA

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokağa çıktı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi.

KADINA ŞİDDET PROTESTOSU

25 Kasım tarihinin bu yıl hafta içine gelmesi nedeniyle dün düzenlenen yürüyüşte, kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddet protesto edildi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSMİNİ TAŞIDILAR

‘Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)’ isimli sivil inisiyatifin girişimiyle, düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Ostiense'de başladı.

Binlerce kişi, Piazza Vittorio'ya doğru yürürken bu yıl 106 kadın cinayeti kurbanının isimlerinin yazılı olduğu uzun bir pankart, Kolezyum'un önünde sergilendi.