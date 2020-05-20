İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 32 bine yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a çıktı.

Ülkede 3 aydır devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 2 bin 377'lik düşüşle 62 bin 752'ye geriledi. Bugüne kadar koronavirüs bulaşanların sayısı ise 227 bin 364 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 881 artarak 132 bin 282'ye çıktı.

SON 24 SAATTE 161 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Koronavirüs hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 716 olan sayı, bugün 676'ya geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 171 bin 719 test yapıldı.

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu.