UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gelirlerini artırarak ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kâr açıkladı. Bankanın açıkladığı net kâr beklentilerin çok üzerine çıktı.

AA

Zürih merkezli bir İsviçre bankası olan UBS Grup AG, ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, UBS'nin ilk çeyrekte net kârı, analist beklentilerini aşarak 1,8 milyar dolar oldu.

Analistler, bankadan yaklaşık 600 milyon dolar net kâr bekliyordu.

Gelirler arttı

Bankanın gelirleri yüzde 15 artarak 12 milyar dolara yükseldi.

Haziran 2023'te rakibi Credit Suisse'in devralınmasının ardından azalan giderler, bankanın ilk çeyrekte kar açıklamasına yardımcı oldu.

Yatırım bankacılığı birimi kârda

UBS'nin yatırım bankacılığı biriminde de kâra geçmesi dikkati çekti.

Pay piyasası ve tahvil ihracı işlerindeki toparlanma sayesinde birimin vergi öncesi kârı, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 300 milyon dolarlık zararın ardından 400 milyon dolar oldu.

UBS, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026'ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi planlıyordu.

Bankacılık krizi sırasında yaşananlar

ABD'de Mart 2023'te başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, Haziran 2023'te hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı.

UBS'nin Credit Suisse'i satın alması, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşması olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, finansal sonuçları açıklanmasının ardından UBS'nin hisse fiyatı yüzde 8 artarak, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışı gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)