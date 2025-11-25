İtalya'da ölen annesinin kılığına girdi: Yıllarca emekli maaşını aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'da yaşanan bir olay dünya gündemine oturdu...

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan 56 yaşındaki işsiz bir adamın, 3 yıl önce ölen annesi Graziella Dall'Oglio'nun ölümü yetkililere haber vermediği belirtildi.

ÖLEN ANNESİNİN KILIĞINA GİRİP EMEKLİ MAAŞINI ALDI

Ölen kadının cansız bedenini evde sakladığı aktarılırken, adamın yaptığı dolandırıcılık da mercek altına alındı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde adamın, annesine benzemek için peruk taktığı ve annesinin kıyafetlerini giyerek bankaya gittiği ve her yıl binlerce euroluk emekli maaşını aldığı ortaya çıktı.

"BAYAN DOUBTFIRE SKANDALI"

Adamın fotoğrafını ve Dall'Oglio'nun fotoğrafını paylaşan İtalyan medyası dolandırıcılığı, Robin Williams'ın kadın kılığına girerek çocuklarını görmeye çalıştığı 1993 yılı yapımı "Bayan Doubtfire" filmine gönderme yaparak "Bayan Doubtfire skandalı" olarak adlandırdı.

CESEDİ EVDE SAKLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Adamın annesinin cansız bedenini çamaşır odasında sakladığı öğrenilirken yetkililerin evde yaptıkları incelemede kadının cansız bedeninin mumyalaştığı da açıklandı.

ANNESİ KILIĞINDA KİMLİK KARTINI DA YENİLEDİ

Mantua bölgesinde yaşanan olayda adamın, banka personelinin yanı sıra kamu görevlilerini de kandırdığı ve annesi gibi giyinerek annesinin kimlik kartını da yenilediği tespit edildi.

KENDİNİ, 'SES TONUYLA' ELE VERDİ

Annesinin maaşı ve annesinin sahibi olduğu 3 ev ile yıllık 61 bin dolarlık bir gelire sahip olan adamın ise yakayı ses tonuyla ele verdiği öğrenildi.

Bir memurun adamın 'erkeksi' özellikleri, derin sesi ve kalın boynunu fark ederek durumdan şüphelenmesiyle olayın ifşa olduğu da kayıtlara geçti.

DOĞAL NEDENLERLE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Dall'Oglio'nun doğal nedenlerle öldüğü tahmin edilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, "Muhtemelen doğal nedenlerle yaşamını yitirdi fakat bu otopside belli olacak. Çok tuhaf ve çok ama çok üzücü bir olay" dedi.

İsmi açıklanmayan adamın bir naaşı saklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.