İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

AA

İtalya Sicilya Adası'nda, mafya oluşumu "Cosa Nostra" yıllardır faaliyet gösteriyor.

Palermo Cumhuriyet Savcılığı Mafya ile Mücadele Biriminin soruşturması çerçevesinde, "Cosa Nostra"nın yeniden yapılanmasını amaçlayan kişilere geniş çaplı operasyon için harekete geçildi.

Operasyona ilişkin detaylar, İtalyan basınında yer aldı.

181 GÖZALTI

Hava destekli 1200 jandarmanın katıldığı operasyonda, 181 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, mafya tipi suç örgütüne üye olmak, cinayete teşebbüs, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı şekilde mala ve kişiye karşı suçlar işlemek ve yasa dışı kumar oynatmakla suçlanıyor.

Operasyonda, son yıllardaki baskınlarla zayıflatılan örgütü yeniden canlandırma girişimi hedef alındı.

Ayrıca operasyon, hapisteki mafya liderlerinin, hücrelerine yasa dışı yollarla sokulan mikro SIM kartlar ve şifreli cep telefonları sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyelerinin toplantıları da dahil olmak üzere suç faaliyetlerini koordine etmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

"BU BAŞARI, DEVLETİN ORGANİZE SUÇLA MÜCADELESİNDEKİ KARARLILIĞINI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYOR"

Palermo'daki operasyona ilişkin Başbakan Giorgia Meloni de X platformunda paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Palermo İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin gerçekleştirdiği olağanüstü operasyon, bugün aralarında birçok mafya liderinin de bulunduğu 180'den fazla kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı ve Cosa Nostra'ya ağır bir darbe indirildi. Bu başarı, devletin organize suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KÖŞEYE SIKIŞTIĞININ NET BİR GÖSTERGESİ"

Gözaltına alınanlardan biri 'İtalya bizim için artık rahatsız edici bir yer haline geldi, buradan gitmeliyim' diyor. Bu, organize suç örgütlerinin köşeye sıkıştığının net bir göstergesi. Mafyayla mücadele devam ediyor ve asla durmayacak. Her gün vatandaşların güvenliği ve hukukun üstünlüğünü koruyan jandarmaya ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Mafya, tavizsiz ve kararlı bir şekilde yenilgiye uğratılmalıdır. Devlet burada ve asla geri adım atmayacak.

Öte yandan, ülkede dün de Campania Bölgesi'nde etkili olan mafya oluşumu Camorra'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.