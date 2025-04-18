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İHA

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açarak afete neden oldu.

Yerleşim yerleri ile yollar sular altında kaldı.

Bazı bölgeler ulaşıma kapandı.

Ülkenin kuzeyinde altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Aosta Vadisi civarında 6 bin 400 kişi elektriksiz kaldı.

Şiddetli yağıştan en kötü etkilenen bölgeler Piedmont, Lombardiya ve Veneto oldu.

700'Ü AŞKIN İTFAİYECİ SAHADA

Sel ve heyelanlarla mücadelede farklı bölgelerde 700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

ÇÖKEN YOLDA, BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Veneto bölgesindeki Vicenza kentinde araçlarıyla selden kaçmaya çalıştıkları sırada yolda meydana gelen çökme sonucu açılan çukura düşerek kaybolan 65 yaşındaki baba ve 34 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

EVİNİ SU BASAN YAŞLI ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ

Torino bölgesinde ise su basan evinde mahsur kalarak boğulan 92 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Po Nehri'ndeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle Lombardiya ve Emilia-Romagna'da kırmızı alarm verildi.

Lombardiya'daki iki nokta için turuncu, 8 noktada sarı alarm yayınlandı.