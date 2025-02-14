İtalya'da şiddetli yağış: Elba Adası’nda sel ve taşkınlara yol açtı

AA & Ensonhaber

İtalya'da şiddetli sağanak..

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin orta ve batı kesiminde dün öğleden sonra kaydedilen şiddetli yağışın, özellikle Elba Adası’nda hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

ADA SULAR ALTINDA

Şiddetli yağış nedeniyle adanın Portoferraio kentinde caddelerin sular altında kaldığı, arabaların sel sularında yüzdüğü aktarıldı.

Adadaki itfaiye ekiplerinin, sel sularının taşıdığı çamura saplanıp yolda kalan 28 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Portoferraio Belediyesi'nin de fırtına sebebiyle durumun kritikliğine dikkati çektiği, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Ayrıca Portoferraio'ya bir saatlik sürede 65 milimetreden fazla yağış düştüğü kaydedildi.

YENİ YAĞIŞ UYARISI

Bu arada, Sivil Savunma Birimi de cuma günü için ülkenin orta ve batı kesimlerine yönelik yoğun yağış olabileceği uyarısında bulundu.