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    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 55’e yükseldi.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 20:36
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    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 330 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 351 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 213 bin 55’e ulaştığı kaydedildi.

    83 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 83 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 2’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 569 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 241 bin 966 olduğunu belirtti.

    YOĞUN BAKIM DOLULUĞU BİN 95'E GERİLEDİ

    Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 47 kişi azalarak bin 95’e geriledi.

    İtalya'da bugüne kadar 33 milyon 555 bin 795 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 495 bin 551 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya’da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka #1

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