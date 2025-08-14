İtalya'daki gemi kazasında 27 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında dün meydana gelen gemi kazası sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lampedusa Adası açıklarında mülteci taşıyan gemiye ilişkin bir açıklama yaptı.

"EN AZ 27 KİŞİ BOĞULDU"

"Lampedusa yakınlarında meydana gelen trajik bir gemi kazasında en az 27 kişi boğuldu." ifadesini kullanan Grandi, 2025'te Orta Akdeniz'de 700'den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Grandi, denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım ve temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

AKDENİZ'DE GÜVENLİĞİN GÜÇLENDİRİLEMESİ VURGUSU

