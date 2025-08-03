İtalyan basınından Türkiye analizi: Artık oyun kurucu role sahipler

Türkiye, İtalya ve Libya arasında İstanbul’da gerçekleşen İşbirliği Zirvesi, sadece Ankara’da değil, Roma ve Atina’da da dikkatle takip edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya geldiği görüşme, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Yunanistan medyası ise Atina’nın dışlandığı bu diplomatik girişimi “stratejik bir kayıp” ve “diplomatik yenilgi” olarak değerlendirdi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÖRÜŞME"

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Il Sussidiario , Meloni-Erdoğan-Dibeybe üçlüsünün göç, enerji ve güvenlik ekseninde derinleşen işbirliğine dikkat çekerek zirveyi “eşi benzeri görülmemiş” olarak yorumladı.

Il Foglio, Türkiye’nin Libya’daki etkisinin, İtalya açısından yasa dışı göçle mücadelede “vazgeçilmez” hale geldiğini vurguladı.

"İTALYA’NIN PLANI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK"

Roma merkezli analizlerde, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması yeniden gündeme taşındı.

Bu anlaşmanın EastMed doğalgaz projesini dengelemek üzere hazırlandığını hatırlatan İtalyan yorumcular, “Meloni hükümeti şimdi bu enerji ortaklığına dahil olmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya’nın hedefi hem Mattei Planı’nı hayata geçirmek hem de Libya üzerinden enerji kaynaklarına erişimde Türkiye ile birlikte hareket etmek.

GÖÇ DOSYASI ÖNCELİK

Bununla birlikte İtalyan basını, göç konusunun zirvedeki ana başlıklardan biri olduğunu aktardı. Zirveden sadece birkaç gün önce Tunus’a giden Meloni’nin İstanbul’da bu gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la detaylıca ele aldığı belirtildi.

Türkiye’nin Libya’daki askeri ve diplomatik gücü sayesinde yasa dışı göç rotalarını kontrol etme kapasitesinin, Roma’nın Ankara ile yakın temasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

YUNANİSTAN: SEYİRCİ KALDIK

Öte yandan üçlü zirve, Yunanistan’da muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. Radikal Sol İttifak (SYRIZA), zirveyi “Yunan hükümeti için uluslararası alanda bir başarısızlık” olarak niteledi.

Açıklamada, “Miçotakis’in izlediği dış politika, Yunanistan’ı bölgede yalnız bıraktı; Türkiye ise artık belirleyici güç konumunda” ifadeleri yer aldı.

"MELONİ SIRTINI DÖNDÜ"

Kathimerini gazetesi, Türkiye ve İtalya’nın işbirliğine dikkat çekerken, Naftemporiki, “Meloni, Yunanistan’a sırtını döndü” başlığını kullandı. Gazete göre Atina’nın zirveye davet edilmemesi dikkat çekici bularak şöyle dedi:

“Erdoğan, Meloni hükümetine giderek daha fazla yaklaşıyor. İstanbul’daki buluşma, Libya Başbakanı’nın katılımından fazlasını ifade ediyor.”

"ANKARA ARTIK OYUN KURUCU"

Hem İtalyan hem de Yunan medyasında öne çıkan yorumlara göre, Türkiye artık sadece Libya’da değil, Akdeniz genelinde yeni bir denklem kuruyor. Yunan gazetesi Liberal, “Erdoğan, güçlenen savunma sanayisiyle Müslüman dünyada liderliğini pekiştiriyor” ifadesine yer verirken, İtalyan analistler ise Ankara’nın enerji diplomasisinde artık “oyun kurucu” bir role sahip olduğunu belirtti.