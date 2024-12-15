İtalyan basınından çarpıcı senaryo: Türkiye Birleşik Devletleri

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının yankıları sürüyor.

İtalyan medyasında Türkiye ve Suriye arasındaki gelişmeler geniş yer buldu.

“TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2053”

“Türkiye’nin Suriye Zaferinin Bilinmeyenleri” başlıklı analizde, Şam'ın düşüşünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça vurguladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla bağlantılı olduğu ele vurgulandı.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise “Türkiye Birleşik Devletleri 2053” başlıklı bir haritaydı.

Haritada, Türkiye’nin etkisinin üç kıtaya yayıldığına dair ayrıntı dikkat çekti.

İTALYAN BASININDAN 'OSMANLI' GÖNDERMESİ

Haritada yapılan renk ayrımının çevirisi şu şekilde:

- İlhak edilmiş bölgeler



- Konfederasyon" devletleri (Rodos 12 Ada dahil)



- Uydu devletler



- Kuzey Kıbrıs



- Mavi Vatan genişletilmiş deniz sahası



- İlhak edilmiş adalar (Midilli, Sakız, Sisam, Batnoz-Kelemez ve Girit)

Ayrıca Doğuda Nahçıvan ve Zanzegur Koridoru'nun da unutulmamış olduğu dikkatlerden kaçmazken, Batıda Uydu Devletler, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yer alıyor.

Yapılan haritada Türkiye'nin üç kıtaya yayıldığının altını çizen İtalyan basını, tüm bu resmin merkezine İstanbul'u koyarak bir Osmanlı göndermesi de yaptı.

Haberde Suriye ile 910 kilometrelik kara sınırını paylaşan Türkiye'nin, olayları yakından takip ettiğinin altı çizildi.