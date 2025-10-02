İtalyan sendikalarından Sumud Filosu'na destek: Genel greve gidilecek

İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yadım ulaştırmak amacıyla yol alan Sumud Filosu'nda bulunan bazı gemilere saldırdı.

Uluslararası arası sularda yol alan filoya bu haksız saldırı, dünya genelinde protesto edildi.

Bu kapsamda İtalya'da bulunan İşçi sendikalarından da kritik bir adım geldi.

GENEL GREVE GİDİLECEK

İtalya’nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim’de bir günlük genel greve gidileceği bildirildi.

CGIL'in genel grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.