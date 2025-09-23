İtalya’yı sel ve fırtına vurdu

İtalya’da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, özellikle kuzey bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kentte su taşkınları meydana gelirken, yollar ve alt geçitler ulaşıma kapandı.

MİLANO'DA SEVESO TAŞTI

Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano’da, kent merkezinden geçen Seveso Çayı’nın taşması sonucu çok sayıda cadde sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Yetkililer, taşkın riskine karşı kentten geçen Lambro Çayı çevresine taşınabilir bariyerler yerleştirdi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, yağışların bazı sorunlara yol açtığını ancak durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

COMO'DA HEYELAN: KÖY YOLU KAPANDI

Milano yakınlarındaki Como’da da şiddetli yağışlar taşkınlara yol açtı. Kırsal kesimde toprak kayması yaşanırken, bir köy yolu ulaşıma kapandı.

BİR KADIN SEL SULARINDA KAYBOLDU

Kuzeybatıdaki Alessandria vilayetine bağlı Spigno Monferrato’da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu. İtfaiye ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı bölgede sel nedeniyle kamp alanında mahsur kalan 15 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

LİGURYA'DA YOLLAR KAPANDI

Ligurya Bölgesi’nde Bormida Vadisi için heyelan ve sel uyarısı yapıldı. Savona ile Torino arasındaki 29 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldı.

DEMİR YOLU SEFERLERİ AKSADI

Yoğun yağışların etkilediği Piyemonte, Ligurya ve Lombardiya bölgelerinde bazı yerel tren seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.